انتقالي سقطرى يشكل لجنة لدراسة الإجراءات الوقائية لمجابهة كورونا 



أعلنت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في سقطرى، تشكيل لجنة لدراسة التدابير والإجراءات الوقائية لمجابهة مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

واستعرضت، خلال اجتماعها الدوري، اليوم الاثنين، آخر المستجدات لانتشار فيروس كورونا عالميا، وسُبل الوقاية منه والحد من انتشاره.

وأكدت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي التزامها بتوجيهات الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس، في تطبيق الإجراءات الاحترازية، لمجابهة مخاطر انتشار وباء كورونا.

