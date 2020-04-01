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انتقالي سقطرى يُدشن حملة جديدة للتوعية من كورونا

1 أبريل، 2020
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أطلقت لجنة مجابهة فيروس “كورونا” بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أرخبيل سقطرى اليوم الأربعاء، حملة للتوعية الصحية بمقر معسكر الشرطة الجنوبية بالأرخبيل.

ووزع أفراد الحملة، بعض البرشورات والملصقات الجدارية للتوعية من الفيروس، إلى جانب إطلاق نداءات التوعية عبر مكبرات الصوت في الأماكن والتجمعات بالمحافظة.

وأكد عضو اللجنة الدكتور عيسي الشنقبي، على أهمية إطلاق هذه الحملة ودور القيادة المحلية، وإسهامها الفعال في تعزيز الإجراءات الاحترازية لمكافحة وصول وباء “كورونا” المُستجد.

وقدم الشنقبي محاضرة توعوية لأفراد الشرطة من المخاطر التي تشكلها جائحة فيروس كورونا المستجد وأعراضه وطرق الوقاية منه.

بدوره عبر العقيد أحمد سعد القدومي قائد الشرطة الجنوبية عن سعادته بزيارة أعضاء اللجنة، مشيداً بجهودهم في خدمة المجتمع.

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