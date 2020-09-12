انتقالي سيئون يدشن توزيع المكرمة الإماراتية الثانية للوحدات والمراكز الصحية بالمديرية



عدن24- خاص

دشن نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون، أحمد عمر الحامد، اليوم، توزيع المكرمة الطبية الثانية المقدمة من دولة الإمارات العربية للمراكز والوحدات الصحيه بالمديرية وهيئة مستشفى سيئون العام، برعاية اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتتضمن الدفعة الثانية من المكرمة الإماراتية التي سيتم توزيعها عبر المراكز المحلية، مستلزمات متعلقة بالحماية من فيروس كورونا ، كالكمامات و القفازات والأقنعة المتكاملة لحماية الأطباء وزوار المرافق من المواطنين وغيرها من مستلزمات الحماية الشخصية للكوادر الطبية.

وفي التدشين الذي حضره أعضاء الهيئة التنفيذية واللجنة الطبية ورؤساء المراكز المحلية بالمديرية، أشاد الحامد بجهود الأشقاء الاماراتيين على دعمهم وعطائهم المستمر في الجوانب الصحية وغيرها لمحافظات الجنوب، شاكرا اللجنة الطبية بالمديرية على تنظيم الخزن وفرز المواد والتوزيع حسب الخطة المقررة بدعم المراكز والوحدات الصحية الأكثر احتياجا للمسلتزمات الطبية.

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