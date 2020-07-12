4 مايو

انتقالي سيئون يدعو أبناء المديرية للمشاركة في مليونية "الانتقالي يمثلنا والإدارة الذاتية مطلبنا" بالمكلا

13 يوليو، 2020
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اخبار وتقارير

الأحد – 12 يوليه 2020 – الساعة 11:10 م بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / خاص

دعت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية سيئون كافة أبناء المديرية للمشاركة والزحف والحشد إلى مدينة المكلا لحضور “المليونية الانتقالي يمثلنا والإدارة الذاتية مطلبنا” يوم السبت القادم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته الهئية التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون، لشهر يونيو برئاسة نائب رئيس القيادة المحلية بمديرية سيئون أحمد عمر الحامد، ناقش فيه المحضر السابق ومدى تنفيذ التكاليف والمهام.
وجرى في الاجتماع أيضاً استعرض التقرير المالي لشهر يونيو والمصادقة عليه، مع اعتماد القرارات والتوصيات لضمان سرعة تنفيذ المهام والأعمال.
وأقر الاجتماع تكليف المراكز المحلية في الأحياء والمناطق لعملية الحشد وتسجيل المشاركين للزحف ادإلى مدينة المكلا ، وتشكيل لجان فرعية ورئيسية للإشراف لعملية الحشد، والتواصل مع رؤساء المراكز في الاحياء والمناطق لتنسيق وترتيب تنقلهم للمكلا.

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