انتقالي سيئون يناقش آلية تفعيل دور المرأة المرحلة القادمة

ناقشت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون،آلية تفعيل دور المرأة في نشاط القيادة المحلية ودخولها في العضوية من خلال التوسعة الحالية في قيادة المحافظة والمديرية والمراكز المحلية للأحياء السكنية.

وبحثت الهيئة خلال لقاء عقدته مع القطاع النسوي بحضور عضوتا الجمعية الوطنية زهراء عبد فرج وشفاء الجنيد، إعداد مقترحات وبرامج للنشاطات النسوية بالمديرية.

وشدد رئيس القيادة بمديرية سيئون، أحمد الحامد على ضرورة تفعيل القطاع النسوي وإعطاء المهام لهن من خلال تكوين فريق خاص بإدارة المرأة والطفل في الأيام القادمة للنهوض بعمل هذه الإدارة من خلال تقديم المقترحات لإدراجه ضمن خطة القيادة المحلية للعام القادم.