انتقالي سيئون يواصل أعمال المرحلة الثالثة للرش الضبابي لمكافحة انتشار الحميّات بالمديرية

تواصلت في مدينة سيئون في وادي حضرموت، يوم امس الأحد، أعمال المرحلة الثالثة لحملة الرش الضبابي داخل احياء المدينة لمجابهة فيروس كورونا والحميات المنتشرة، التي تنفذها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية.

وتهدف الحملة إلى مكافحة البعوض والحشرات المختلفة الناقلة للحميات، والمنتشرة هذه الأيام بشكل كبير في المدينة وبقية مدن الوادي من خلال الرش الضبابي، حيث ستستمر على مدى شهر كامل لتشمل انحاء مناطق وأرياف واحياء مديرية سيئون كافة.

ويأتي تنفيذ هذه الحملة امتدادا للخطة التنفيذية للقيادة المحلية، وتجسيداً لاهتمام القيادة السياسية للمجلس الانتقالي بالمساهمة في مجابهة انتشار فيروس كورونا ومكافحة انتشار الحميات من خلال تنفيذ مثل هذه الحملات والرش الضبابي وتعقيم الأماكن العامة وتقديم الدعم للمراكز الطبية والمستشفيات باللوازم الطبية والمعمقات.

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