انتقالي سيئون يواصل توزيع المُكرمة الطبية الإماراتية الثانية على المنشآت الصحية بالمديرية

4 مايو / خاص

واصلت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون، عملية توزيع المكرمة الطبية الثانية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة على المنشآت الصحية بالمديرية، بتسليم هيئة مستشفى سيئون العام، والمركز الوطني لعلاج الأورام والمركز الوطني لمختبرات الصحة، حصصهم من المكرمة.

وخلال عملية التوزيع، أكد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون المحامي طاهر أحمد باعباد، حرص القيادة المحلية على دعم الجهات الصحية الاكثر احتجاجا لكثرة المترددين من المرضى عليها، مشيدا بجهود كوادر مستشفى سيئون ومركزي علاج الأورام والمختبرات التي تبذل في خدمة المرضى في ظل جائحة كورونا بالامكانيات المتاحة.

هذا وعبر رئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور أنيس عيديد، ومدير مركز الوطني لعلاج الأورام بوادي حضرموت الدكتور هشام بن سميط، ومدير المركز الوطني لمختبرات الصحة الدكتور نبيل باعباد، عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بسيئون بحرصها على دعم القطاع الصحي.

حضر التسليم نائب رئيس القيادة المحلية رئيس اللجنة الطبية بالقيادة المحلية أحمد عمر الحامد، وعدد من أعضاء الهيئة التنفيذية واللجنة الطبية.