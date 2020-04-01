المشهد العربي

انتقالي شبوة يرصد مساعدات عاجلة للمركز الصحي برضوم

2 أبريل، 2020
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تعهدت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة، بتوفير مستلزمات طبية عاجلة للمركز الصحي في مديرية رضوم، وحوافز مالية للفريق التطوعي.

وعبرت قيادات المجلس، خلال زيارتها للمركز، عن حرصها على الجانب الصحي حفاظا على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض المنتشرة.

وشكا مدير الوحدة الصحية، أحمد باصهيب، من تراجع إمكانيات المركز مع انتشار الأوبئة، مشيرا إلى استقبال أكثر من 600 حالة مرضية خلال فترة قصيرة، في ظل انتشار مرض (الشيكونغيا)، المعروف محليا باسم المكرفس.

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