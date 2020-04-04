انتقالي شبوة يقدم مساعدات طبية للمركز الصحي برضوم

قدم المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة، أمس، مساعدات طبية عاجلة للمركز الصحي بمنطقة بئر علي برضوم.

وشملت المساعدات اللوازم والاحتياجات الطبية التي يفتقرها المركز وحوافز مالية طارئة للفريق الطبي الميداني لتوعية المواطنين وإرشادهم إلى عمل الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطر الأوبئة والأمراض المنتشرة في المديرية كالمكرفس وحمى الضنك اللذين فتكا بأبناء منطقة بئر علي.

وتأتي هذه المساعدات الإنسانية في إطار اهتمام المجلس الانتقالي بالجانب الصحي والتوعوي حفاظاً على سلامة المواطنين من هذه الأوبئة والأمراض الفتاكة.

وفي زيارة التي قامت بها قيادة المجلس الانتقالي بشبوة للمركز الصحي بمنطقة بئر علي، تفقد المجلس سير العمل بالمركز والاحتياجات الأساسية التي يفتقرها، وتم توفيرها وتسليمها لمدير المركز.

وقام بتسليم المساعدات كلاً من سالم بن عجاج، وعبدالوهاب جرحب، وطارق باقطمي، أعضاء القيادة المحلية بمديرية رضوم، والشخصية الاجتماعية طلال باصهيب.​