اليمن العربي

انتقالي شبوة يٌشيد بقرارات الجمعية الوطنية

19 يناير، 2020
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أعلنت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة شبوة، مساء السبت، تأييدها قرارات وتوصيات الدورة الثالثة للجمعية الوطنية الجنوبية.

 

وأعربت في بيان، عن ارتياحها وتقديرها لمضامين الكلمة التاريخية للرئيس عيدروس الزٌبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال انعقاد الجمعية الوطنية.

 

وأشاد البيان بنتائج أعمال الدورة وقراراتها، مؤكدا أنها تصب في مصلحة القضية الجنوبية، واتفاق الرياض.

 

وثمن توصيات الدورة الثالثة للجمعية الوطنية الجنوبية، بتعزيز الشراكة مع دول التحالف العربي، وتعميق دور المجلس الانتقالي الجنوبي في الرقابة على مؤسسات الدولة.

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الجمعية الوطنية انتقالي بقرارات شبوة يشيد

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