انتقالي طورالباحة بلحج يشكل لجنة خاصة لمجابهة كورونا



لحج/ خاص

اصدرت القياده المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي م/طور الباحة القرار رقم (2)لعام 2020م بشان تشكيل خلية ازمه جائحة كورونا ولجنة اغاثة بالمديرية

وشمل القرار تشكيل خلية ازمه جائحة كورونا من الاسماء التالية :

د–ضياء محمد حميد الشعبي رئيسا

وعضويه كلا من :

1–وضاح منصور ناصر

2–ابوبكر محمود عبده

3–فاكر سعيد عبدالله

4–رفيع نعمان محمد حسن

ب–لجنة الاغاثة والمكونة من الاسماء التالية

1–محمد حميد هاشم نعمان رئيسا

وعضويه كلا من :

1–فواد محمد عبدالله

2–محمد علي عبدالله عزاقر

-3-توفيق قائد سعيد زلوبة

4–عبدالعزيز احمد بن احمد

وياتي قرار تشكيل خلية ازمه جائحة كورونا وكدا لجنة الاغاثة ،بموجب التوجيهات الصادره من رئيس القياده المحلية للمجلس الانتقالي بالمحافظة الاستاذ/المحامي رمزي الشعيبي