عدن تايم
انتقالي طورالباحة بلحج يشكل لجنة خاصة لمجابهة كورونا
لحج/ خاص
اصدرت القياده المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي م/طور الباحة القرار رقم (2)لعام 2020م بشان تشكيل خلية ازمه جائحة كورونا ولجنة اغاثة بالمديرية
وشمل القرار تشكيل خلية ازمه جائحة كورونا من الاسماء التالية :
د–ضياء محمد حميد الشعبي رئيسا
وعضويه كلا من :
1–وضاح منصور ناصر
2–ابوبكر محمود عبده
3–فاكر سعيد عبدالله
4–رفيع نعمان محمد حسن
ب–لجنة الاغاثة والمكونة من الاسماء التالية
1–محمد حميد هاشم نعمان رئيسا
وعضويه كلا من :
1–فواد محمد عبدالله
2–محمد علي عبدالله عزاقر
-3-توفيق قائد سعيد زلوبة
4–عبدالعزيز احمد بن احمد
وياتي قرار تشكيل خلية ازمه جائحة كورونا وكدا لجنة الاغاثة ،بموجب التوجيهات الصادره من رئيس القياده المحلية للمجلس الانتقالي بالمحافظة الاستاذ/المحامي رمزي الشعيبي