المشهد العربي

انتقالي طورالباحة يتفقد قسم المحروقات بالمستشفى العام

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 7 دقائق
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أطلعت لجنة من المجلس الانتقالي بمديرية طورالباحة في محافظة لحج اليوم السبت على احتياجات قسم المحروقات بمستشفى طورالباحة العام.

وزار فريق من أعضاء المجلس الانتقالي ضم نائب رئيس الإدارة السياسية محمد حميد الشعبي وعضو الجمعية الوطنية للانتقالي منصور صالح الصماتي، قسم المحروقات بالمستشفى.

وحرص عضوا الانتقالي على الاستماع لشرح مفصل حول عمل مولدات الكهرباء بالمستشفى، وكمية البنزين المقررة شهرياً لتشغيل تلك المولدات.

وأوضح مسؤولو قسم المحروقات بالمستشفى، أن كمية البنزين المصروفة للقسم تبلغ 3500 لتر شهرياً من مادة الديزل، مشيرين إلى أن توليد الطاقة الكهربائية مستمرة 24 ساعة في المستشفى.

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