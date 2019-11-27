انتقالي طور باحة يشهر تشكيل لجان الانتقالي بمركزي السلم – الشعبة



4 مايو / خاص



اشهرت القيادة المحلية للمجلس الاتتقالي الجنوبي مديرية طور الباحة اليوم الثلاثاء تشكيل لجان بمراكز (السلم – الشعبة ) بحضور نائب رئيس القيادة المحلية بالمجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية فريد حمود شعلان رئيس اللجنة الاشرفية وعضويه عبده سعيد معلط مدير الادارة الاقتصادية باالقيادة المحلية للمجلس .

وافتتح حفل الاشهار بكلمة لنائب رئيس القيادة المحلية فريد حمود ،رحب من خلالها بابناء المركزين والشخصيات الاجتماعية .. مشيرا الى ان التواصل المجتمعي لا يتحقق الا بوجود لجان مراكز بالمديرية من اجل ضمان القدرة على الحشد والتوجية والسيطرة ،موكدا على حشد الطاقات الجماهيرية للاضطلاع بمهمه قياده المجتمع وتوجيه ارادته في الاتجاه المطلوب ،وخلق وعي ناضج باهداف شعب الجنوب.

وتم اجراء الترشيح المباشر لاختيار هيئة تنفيديه للمركزين والذي اسفر عن اختيار الأسماء الاتية :

مركز السلم:

1-احمد عبده سعيد صالح/ رئيسا

2-عزام محمد صالح/ نائبا

3-فائز سعيد علي/ مسئول تنظيمي

4-وكيل محمد عبدالله/ الامن المجتمعي

5-منصور حسن معلط/ الشئون الاجتماعية

6-علي محمد محمود/ التثقيف والارشاد

7-عفيف امين علي/ رصد الانتهاكات

8-سامي سعيد احمد/ مسئول جماهيري

9-فهيم محمد احمد/ الاعلام

10-علي سعيد محمد /مسئول الخدمات

مركز الشعبه:

1-فريد سعيد علي احمد/ رئيسا

2-عبد احمد سالم/ نائبا

3-ماجود حسن عوض/ مسئول تنظيمي

4-نبيل احمد صالح/ الشئون الاجتماعية

5-عادل محمد عوض. الحشد الجماهيري

6-عبد عثمان سالم/ الخدمات والتنميه

7-ماجود احمد محمد /الامن المجتمعي

8-علي نعمان احمد /التثقيف والارشاد

9-عبدالله محمد علي /رصد الانتهاكات

10-محمد عثمان سالم/ مسئول الاعلام

