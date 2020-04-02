عدن تايم

انتقالي عدن والاجهزة الامنية ينفون وجود حظر تجوال من الساعة 4 عصرا

2 أبريل، 2020
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نفى مصدر مسؤول في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالعاصمة عدن صحة ما يتداول من اشاعات بشان تنفيذ حظرا للتجوال في المدينة من الساعة 4 عصرا.

كما نفت مصادر امنية في امن عدن والدعم والاسناد كل تلك الشائعات بخصوص بدء حظر تجوال اليوم من الرابعة عصرا، مؤكدين انها فبركات يراد منها بث الخوف بين المواطنين وخلط الاوراق بعدن.

ذات المصادر اكدت لعدن تايم ان الحياة في عدن تسير بشكل طبيعي، داعين المواطنين الى ممارسة حياتهم بشكل اعتيادي و الى عدم الاستماع لتلك الشائعات.

وجددت المصادر مطالبتها للمواطنين في عدن الى تجنب الاماكن المزدحمة والاهتمام بالنظافة الدائمة ومتابعة كل النشرات التوعوية والارشادية بشان فيروس كورونا.

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