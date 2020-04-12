عدن الغد

انتقالي عدن يدشن حملة رش المعقمات في المساجد

12 أبريل، 2020
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انتقالي عدن يدشن حملة رش المعقمات في المساجد

دشنت إدارة الوعظ والإرشاد في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، برئاسة الشيخ محمد رمزو، اليوم السبت، حملة رش تعقيمية في مساجد العاصمة.
وانطلقت الحملة في مديرية صيرة، مستهدفة عدداً كبيراً من مساجد المديرية، وفي السياق، أوضح الشيخ محمد رمزو، مدير إدارة الفكر والإرشاد بانتقالي العاصمة عدن، إن هذه الحملة، تأتي ضمن جهود المجلس الانتقالي لمجابهة فيروس كورونا.
وطالب رمزو أئمة المساجد التي لازالت تفتح أبوابها إلى تنفيذ توجيهات مكتب الأوقاف بالعاصمة، وأيضا فتاوى كبار شيوخ الإسلام في هذا الشأن، كون ذلك يعد من الأسباب المساعدة على انتشار الوباء في حالة وجود إصابة بالفيروس .
 شارك في تدشين الحملة رئيس انتقالي صيرة، الدكتور محمد جرادي، وعدد من أعضاء لجنة الإغاثة بالمديرية .

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