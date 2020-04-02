انتقالي عرماء يدشن الحملة التوعوية ضد وباء كورونا

دشن رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديريه عرماء الاستاذ/يسلم مبارك بن عمرو ونائب رئيس القيادة المحلية بالمجلس الاستاذ/ محسن صالح البريكي الحملة التوعوية ضد وباء كورونا.وفي بداية التدشين رحب رئيس القيادة المحلية الاستاذ/ يسلم مبارك بن عمرو بجميع الحاضرين من قيادة المجلس الانتقالي وشخصيات اجتماعية وأعضاء المراكز وأوضح في بداية حديثه أن أهم هدف للتوعية هو الحرص على صحة وسلامة المواطن والمجتمع من فيروس كورونا لحملة التوعوية ضد وباء كورونا.وأكد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية من الفيروس وتطبيقها على أرض الواقع لسلامه المواطنين.وأشاد رئيس المجلس بالدور الكبير الذي يقوم به الشيخ /علي محسن السليماني رئيس المجلس الانتقالي بالمحافظة في دعم هذه الحملة التوعوية لتجنيب البلاد من خطورة الفيروس وتأثيره الكبير على المجتمع.بعدها القى أعضاء المجلس والشخصيات الاجتماعية مداخلات حول أهمية تنفيذ الحملة وإيصالها إلى جميع المناطق وتوضيح مدى خطورة فيروس كورونا على حياتهم.من جانبه القى الشيخ /مبخوت صالح بن معروف كلمه رحب فيها بالحضور موضحا أهمية الحملة التوعوية ضد وباء كورونا .كما شدد على أهمية دعم القضية الجنوبية والوقوف خلف المجلس الانتقالي وتوحيد الجهود للوصول الى الاهداف المرسومة في استعادة الدولة.بعد ذلك القاء قائد الكتيبة التاسعة مقاومة جنوبية العقيد/حسن ربيع بن معروف كلمه شكر فيها قيادة المجلس الانتقالي على دعوته وأكد على وقوفه مع قيادة المجلس في المديرية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة المتمثلة في توعية المواطنين من خطر هذا الوباء وتحقيق الهدف المنشود في استعادة الدولة..وبعد ذلك القى الحكم/فهد محمد بن عمرو كلمه شكر فيها دعوة قيادة المجلس بالمديرية لحضور تدشين الحملة ضد وباء كورونا واوضح أهمية الحملة التوعوية ضد وباء كورونا ومخاطره الصحية وما يسببه من خسائر في الأرواح في معظم دول العالم وشدد على أهمية اتخاذ الاجراءات والطرق الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وايقاف تهريب الافارقة عبر المديريات الشرقية مشيراً الى أهمية توحيد الصفوف خلف المجلس الانتقالي.وبعد ذلك تم الخروج الى شوارع مركز المديرية (مركز المافود) وبدء الحملة التوعوية ضد وباء كورونا وتوزيع الملصقات الخاصة بالحملة وتم شرح أهمية الحملة وطرق الوقاية من فيروس كورونا للناس وتوزيع ملصقات علم الجنوب وصور الرئيس القائد /عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي وشعارات الانتقالي.وعبر المواطنين عن ارتياحهم للحملة وللمجلس الانتقالي الذي يقف بجانب المواطنين في جميع الظروف مؤكدين وقوفهم مع المجلس الانتقالي حتى تحقيق المطالب المشروعة للشعب الجنوبي في تحقيق هدف استعاده الدولة الجنوبية كامله السيادة.بعدها قام رئيس المجلس الانتقالي الاستاذ /يسلم مبارك بن عمرو ونائبه الاستاذ /محسن صالح البريكي وعدد من اعضاء الهيئة التنفيذية وأعضاء المراكز بزياره عدد من المحلات التجارية وإعطاء إرشادات للوقاية من فيروس كورونا،