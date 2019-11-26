انتقالي غيل باوزير يدشن توزيع السلة الغذائية على اهالي الشهداء والجرحى والمحتاجين ⋆

غيل باوزير (نخبة حضرموت) اعلام المجلس

عصرية الاثنين الموافق 2019/11/25 وبمدينة غيل باوزير ، وتحت رعاية الرئيس القائد اللواء عيدروس قاسم الزبيدي ، رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ، تم تدشين توزيع السلل الغذائية المقدمة من المجلس الانتقالي الجنوبي والمخصصة لأسر الشهداء والجرحى والأسر الاشد حاجة للاغاثة في المديرية .

وفي تصريح له اثناء افتتاح عملية التدشين اوضح الاخ عمر حمدون رئيس القيادة المحلية لمجلس المديرية بان هذه السلة مقدمة من المجلس الانتقالي الجنوبي ومخصصة لتوزيعها على اسر شهداء قضيتنا الوطنية الجنوبية وجرحاها ولبعض الاسر الاشد حاجة بمديريتنا ، استشعارا منه بما تمر به جماهير شعبنا من ظروف معيشية صعبة للغاية ..فتأتي هذه السلل للتخفيف من وطأة هذه المعاناة.. معربا عن امله في ان تزداد نسبة هذه السلل الغذائية المخصصة للمحتاجين والاشد فقرا في قادم الاشهر بعون الله ..شاكرا في الوقت ذاته كل من سعى من قيادة رئاسة المجلس ولجنة الاغاثة لتوفير هذه السلل لاهلنا ..وكل من تعاون وبذل الجهود لانجاز هذه المهمة في مديرية غيل باوزير ..يذكر ان هذه السلل بلغت 280 سلة غذائية لكافة اسر مناطق المديرية المختلفة ..

هذا وقد بدت مشاعر الفرح على وجوه المستهدفين اثناء عمليةتسليم هذه السلل معربين عن شكرهم لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالمركز وبالمحافظة وبالمديرية وللجنة الاغاثة لسعيهم لتوفير هذه السلل في فترة زمنية وظروف معيشية صعبة .