انتقالي غيل باوزير يوزع مضخات رش يدوية لمساجد المديرية

دعمت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية غيل باوزير، اليوم الاثنين، مكتب الأوقاف بالمديرية مضخات رش يدوية تعقيمية.

تعهد نائب رئيس القيادة المحلية بالمديرية، بمساندة المجلس لمكتب الأوقاف، ومواصله تدعيمه بالمعدات التعقيمية في جميع مساجد المديرية.

من جهته ثمّن عبدالله سالم باضريس، مدير مكتب الأوقاف بغيل باوزير، جهود القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمديرية في خدمة المجتمع ودور العبادة.

يذكر أن قيادة الانتقالي بمديرية غيل باوزير نظمت حملة رش تعقيمية في عدد من المساجد بالمديرية للوقاية من جائحة كورونا.