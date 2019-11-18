انتقالي لحج يؤكد أهمية التمسك بتنفيذ اتفاق الرياض

الحوطة «الأيام» خاص

أكدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج، خلال اجتماعها الدوري الذي عقدته أمس، على أهمية التمسك بتنفيذ الاتفاق بحسب بنوده ومواعيده المزمنة مع أخذ الحيطة والحذر لكل محاولات التعطيل التي تمارسها بعض القوى المندرجة ضمن إطار حكومة الشرعية.

وأشادت الهيئة بالجهود التي بذلها وفد المجلس الانتقالي التفاوضي بقيادة رئيس المجلس عيدروس قاسم الزبيدي وبالحنكة السياسية والصبر وسياسة النفس الطويل التي أبداها خلال مشاورات الرياض، والتي أثمرت عن توقيع اتفاقية جدة في 5 نوفمبر 2019م.

وأعلنت الهيئة التنفيذية، خلال اجتماعها الذي ترأسه رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بلحج المحامي رمزي الشعيبي وبحضور نائب رئيس المجلس محمد أحمد العماد، دعمها وتأييدها لمضامين الاتفاق، معتبرة أن ما ورد في الاتفاق خطوات مرحلية مهمة في الاتجاه الصحيح للسير نحو تحقيق هدف شعب الجنوب المتمثل في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة.

كما ناقشت الهيئة التنفيذية لانتقالي لحج في اجتماعها العديد من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعمالها؛ ومنها تقرير المركز الإعلامي لشهر أكتوبر، وكذلك تقرير نتائج نزول اللجنة المكلفة إلى مديرية طور الباحة، وأقرتهما مع الأخذ بالملاحظات الواردة من قِبل أعضاء الهيئة التنفيذية واتخذ الاجتماع بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.

ووقفت الهيئة وباستفاضة أمام الأحداث المؤسفة التي شهدتها نقطة الرباط، معبرة عن استنكارها لما حصل وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين واعتبرت الهيئة بأن ما حصل مؤشر خطير ينبغي على كافة العقلاء والشرفاء الوقوف أمامه وتدارك نتائجه السلبية.

وأشادت الهيئة التنفيذية بالجهود التي بذلت لتهدئة الأوضاع وتفويت الفرصة على القوى المتربصة بأبناء الصبيحة خاصة ولحج والجنوب عامة، والتي تحاول استغلال الحادث لتنفيذ مخططاتها الهادفة إلى جر المنطقة إلى الاقتتال والفتنة.

وأكدت الهيئة التنفيذية لانتقالي لحج على أهمية احترام الأمن والاستقرار والالتزام بالنظام والقانون وعدم تعكير صفو الحياة المدنية والمعيشية، مشيدة في ذات السياق بدور أجهزة الأمن في التعامل العقلاني مع الحادثة وتطويقها وتفويت الفرصة على كل القوى التي دفعت نحو التصعيد.



