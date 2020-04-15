المندب نيوز

انتقالي لحج يختتم حملة النظافة الواسعة بمدينة الحوطة

15 أبريل، 2020
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انتقالي لحج يختتم حملة النظافة الواسعة بمدينة الحوطة

المكلا (المندب نيوز) خاص

اختتمت يوم أمس الثلاثاء بمدينة الحوطة في محافظة لحج حملة النظافة الواسعة التي نفذتها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة.

واوضح رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة المحامي رمزي الشعيبي، أن الحملة جاءت بهدف إزالة أكوام القمامة والمخلفات الصلبة التي تنتشر في شوارع وأحياء المدينة.

وأردف الشعيبي أن الحملة نُفذت على ضوء خطة لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة تزامنا مع حملة الرش التعقيمية الوقائية من مرض فيروس كورونا المستجد .

مشيرا إلى أن الحملة استهدفت في يومها الثالث والأخير حارة الرباط العليا والسفلى، وحارة النخارة وما جاورها من مكبات القمامة . 

ولفت إلى أن الحملة كانت قد نفذت خلال اليومين الماضيين من تدشينها في ساحة وشارع إدارة أمن الحوطة والشارع الرئيسي وحارات العدني والليبي ومحيط مبنى الأمن السياسي السابق ومكب إدارة الأقمشة.

وبيّن أن الحملة تأتي في إطار العمل الانساني القاضي بحماية مواطني المدينة من انتشار امراض الحميات ووقايتهم من فيروس كورونا المستجد .

وأكد الشعيبي على أن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج، كانت قد نفذت خلال الأسابيع الماضية حملة رش تعقيمية وقائية وحملة توعية تثقيفية حول السلوكيات الصحيحة لتجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد .

وشكر الشعيبي في ختام تصريحه كل الجهود المبذولة من قبل المشاركين والمساهمين في الحملات التي نفذت والتي أفضت إلى نجاحها نحو خدمة المجتمع المحلي بمدينة الحوطة بشكل خاص والمحافظة بشكل عام  .

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