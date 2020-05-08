انتقالي لحج يقدم مستلزمات طبية لمركز العزل الصحي بمستشفى ابن خلدون

في إطار الجهود التي تبذلها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة لحج لمجابهة وباء فايروس كورونا .

سلمت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة لحج لمركز العزل الصحي بمستشفى ابن خلدون مستلزمات طبية تمثلت في ملابس طبية وقائية وكمامات طبية ، ومطهرات ، علاج خفظ حرارة ،

كانت قد تقدم بها مركز العزل الصحي إلى القيادة المحلية لانتقالي لحج بهدف التجهز والاستعداد في ترصد الوباء .

بدورهم تقدم العاملون في مركز العزل الصحي بمستشفى ابن خلدون بشكرهم لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي محافظة لحج على الاهتمام والرعاية والدعم الذي يمنحوه لمركز العزل الصحي في لحج والذي يكرس العمل الموحد لمجابهة فايروس كورونا الذي بات يهدد مجتمعنا في لحج والجنوب عامة

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