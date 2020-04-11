عدن 24

انتقالي لحج يمدد حملة الرش التعقيمية للمرافق

11 أبريل، 2020
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أكد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج المحامي رمزي الشعيبي عن تمديد حملة الرش التعقيمية ضد فيروس كورونا .
واوضح الشعيبي أن الحملة ستمدد يوما اضافيا لتشمل معسكر اللواء الخامس ومعسكر “ابو اليمامة” قيادة قوات الحزام الأمني في محافظة لحج .
واردف الشعيبي في تصريحات صحفية أن التمديد يهدف إلى استكمال خطة الرش التعقيمية ضد فيروس كورونا التي وضعت من قبل لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية بالمجلس .
مشيرا أن أبرز الاماكن التي جرى تعقيمها هي إدارة أمن الحوطة ومستشفى ابن خلدون ومعسكر القوات الخاصة ومعسكر النجدة وشارع الحوطة وإدارة شرطة السير واصلاحية السجن المركزي ومبنى الأمومة والطفولة النموذجي .

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