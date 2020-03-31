انتقالي لحج ينفذ حملة توعية بمخاطر كورونا في عاصمة المحافظة

دشن رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج المحامي رمزي الشعيبي اليوم الاثنين حملة التوعية بفيروس كورونا .

حيث قام الشعيبي بمعية نائبة محمد احمد العماد وفريق الحملة برفع الملصقات التوعوية في مبنى أمن مديرية الحوطة ومركز الأمومة والطفولة النموذجي وفي شارع مدينة الحوطة الرئيسي .

وخلال التدشين أكد الشعيبي أن هذه الحملة تهدف إلى توعية المجتمع من جائحة فيروس كورونا المستجد .

مبينا إلى أن حملة التوعية سوف ستشمل مختلف مديريات المحافظة وفق الإمكانيات المتاحة لتعزيز ثقافة المجتمع حول الوقاية من المرض .

لافتا إلى أن حملة التوعية تمضي بها قيادة الانتقالي عبر خطوات مدروسة وممنهجة تشمل بث البرامج التوعوية في وسائل الإعلام المختلفة إلى جانب تنفيذ حملات رش تعقيمية وغيرها من الخطوات العملية في ظل غياب دور الجهات المعنية في عملها .

وقد شارك في تدشين الحملة مدير صحة الحوطة عبده جعفر السقاف ورئيسي القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديريتي الحوطة وتبن وضاح الحنيشي ومحمد سالم الوعل .