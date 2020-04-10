انتقالي لحج يواصل حملات الرش التعقيمي في مديرية الحوطة

واصل فريق الرش التعقيمي التابع للجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة لحج اليوم الجمعة ١٠ أبريل عملية الرش لليوم الثاني في الحوطة عاصمة المحافظة .

حيث استهدفت حملة الرش كلا من مستشفى ابن خلدون ، وشرطة المرور، ومعسكر النجدة ،ومعسكر القوات الخاصة .

هذا وقد صرًح مشرف الفريق القائم في حملة الرش مدير إدارة الوعظ والإرشاد بانتقالي الحوطة ياسين أحمد عمر أن عملية الرش مستمرة إلى يوم غد السبت ، لافتا إلى أن حملة الرش ستتواصل حسب البرنامج المعد من رئاسة لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي محافظة لحج .

هذا وقد قوبلت حملة الرش بارتياح واسع من قبل المواطنين في الحوطة لحج .