عدن تايم

انتقالي لحج يواصل حملات الرش التعقيمي في مديرية الحوطة

10 أبريل، 2020
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واصل فريق الرش التعقيمي التابع للجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة لحج اليوم الجمعة ١٠ أبريل عملية الرش لليوم الثاني في الحوطة عاصمة المحافظة .

حيث استهدفت حملة الرش كلا من مستشفى ابن خلدون ، وشرطة المرور، ومعسكر النجدة ،ومعسكر القوات الخاصة .

هذا وقد صرًح مشرف الفريق القائم في حملة الرش مدير إدارة الوعظ والإرشاد بانتقالي الحوطة ياسين أحمد عمر أن عملية الرش مستمرة إلى يوم غد السبت ، لافتا إلى أن حملة الرش ستتواصل حسب البرنامج المعد من رئاسة لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي محافظة لحج .

هذا وقد قوبلت حملة الرش بارتياح واسع من قبل المواطنين في الحوطة لحج .

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