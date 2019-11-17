انتقالي لودر يعقد اجتماعه الدوري لشهر نوفمبر

عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بمديرية لودر صباح اليوم الاحد اجتماعها النصف شهري لشهر نوفمبر برئاسة عباس ناصر السقاف. رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية لودر ، وبحضور نائبه علي عبدالله عمير واعضاء الهيئة التنفيذية،

حضر الاجتماع من اعضاء المحافظة رئيس الدائرة الاعلامية علي صالح الجعدني ، ابو شلال القفعي ، حيدرة باسالم .

وفي بداية الاجتماع رحب السقاف بالحاضرين جميعاً شاكراً ومحييآ الجهود المبذولة من قبل اعضاء المحافظة والهيئة التنفيذية في العمل المتواصل

حيث أشار السقاف في الاجتماع على تفعيل العمل التوعوي والتصدي للاشاعات التي تبثها وسائل الإعلام العدائية ، لقرض التشكيك في اعمال التحالف نحو ما اتفق عليه في الرياض.

مضيفآ لقد اشرنا سابقاً عند استنفاذ الاتهامات لدولة الامارات من قبلهم ، سوف تكون محطتهم الاخيرة السعودية بالاتهمات الخاطئة، كما ورد على لسان وزير الداخلية في محافظة المهرة بالاتهام المباشر للمملكة العربية السعودية عبر القنوات الفضائية ، وهذا تاكيدآ على ما كان يمارس من قبلهم ضد دولة الامارات.

كما ناقش الاجتماع عددآ من النقاط المدرجة في جدول الاجتماع منها التقرير المالي، والجانب التنظيمي للعمل.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة جملة من المستجدات التي تشهدها المديرية من قبل قيادة اللواء 115 التي تخصم نصف راتب الجندي بالمبررات الواهية حيث انعكست هذه الظاهرة على القيادة العليا الذي سلمت مرتبات الجنود للعبث بها وتسخيرها لاعمال لاتخدم المصلحة العامة.

صادر عن الدائرة الاعلامية للمجلس الانتقالي بمديرية لودر