انتقالي محافظة الضالع يعزي الاخ/فضل صالح هادي بوفاة والده



4 مايو / خاص

بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره تلقينا في المجلس الانتقالي الجنوبي نبا وفاة الاخ/صالح هادي اذين مدينة الضالع بعد معاناة مرض الم فيه منذ مده طويله

وبهذا المصاب الاليم يتوجه المجلس الانتقالي الجنوبي محافظة الضالع بخالص تعازيه وصادق مواساته الى الاخ/المناضل فضل صالح هادي عضو الهيئه التنفيذيه للمجلس الانتقالي الچنوبي محافظة الضالع والى اخوانه واهله وذويه سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقد بواسع الرحمه والمغفره ويسكنه فسيح جناته وان لله وان اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله .

العميد/عبدالله مهدي سعيد

رئيس القياده المحليه للمجلس

الانتقالي الجنوبي محافظة

الضالع