انتقالي مودية يبحث قضايا الارتقاء بالعمل التنظيمي

مودية «الأيام» خاص

عقد المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية مودية محافظة أبين أمس اجتماعه الشهري برئاسة نائب رئيس المجلس محمد سالم طالب، كرس لاستعراض المهام التي أنجزت خلال الشهر الماضي والمستجدات التي رافقت العمل التنظيمي للمجلس.

كما تطرق المجلس خلال الاجتماع لعدد من القضايا، منها المتعلقة باستكمال وتوسعة بقية المراكز المحلية للمجلس بالمديرية متمثلة باللجان المحلية، وكذا الفعاليات الخاصة بالأنشطة الثقافية والرياضية والدعوية واللقاءات.

وفي ختام الاجتماع اتخذ المجلس عددا من القرارات والتوصيات الهادفة للارتقاء بالعمل التنظيمي إلى الأفضل.



