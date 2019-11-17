انتقالي مودية يصدر قرارات جديدة



4 مايو / خاص

أصدرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للانتقالي بمديرية مودية في أبين اليوم السبت، جملة من القرارات والتوصيات الجديدة خلال اجتماعها الدوري.

وناقش الاجتماع الخاص بالهيئة بعض الموضوعات أبرزها عملية استكمال إشهار باقي المراكز المحلية بالمديرية، وكذلك الفعاليات التي تتعلق بالأنشطة الثقافية والرياضية والدعوية واللقاءات المجتمعية.

وجرى خلال الاجتماع النظر في المهام التي تم إنجازها خلال الشهر الماضي، والصعوبات التي واجهت سير العمل، وكذلك الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع الحالي.