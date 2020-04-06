انتقالي ميفعة بشبوة يدشن مركز الراكة ويلتقي الشخصيات الاجتماعية في المديرية

شبوة ( المندب نيوز) خاص

دشنت قيادة المجلس الانتقالي بمديرية ميفعة صباح اليوم مركز الراكة على الشريط الصحراوي للمديرية برئاسة الاستاذ سالم حميد عمر باعوضة ، ضمن خطة ترسيخ البناء المؤسسي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي بداية التدشين رحب أعضاء المركز والشخصيات الاجتماعية بقيادة المجلس بالمديرية والشخصيات الاجتماعية شاكرين نزولهم للمركز وتحملهم معاناة ومشقة الطريق .

من جانبه عبر رئيس القيادة المحلية بالمديرية الاستاذ سالم عن شكره لقيادة لأعضاء المركز والشخصيات الاجتماعية على حسن الاستقبال مبلغهم تحيات رئيس القيادة المحلية بالمحافظة الشيخ علي محسن السليماني موضحاً لهم كيفية العمل في المركز واهميته المستقبلية في مواكبة الأحداث التي يشهدها جنوبنا الحبيب .

واستعرض حميد اخر التطورات على الساحة الجنوبية ومشاهدته من تطورات واحداث متسارعة وما الدور القادم الذي يترتب على المركز والشخصيات الاجتماعية لإنجاح اي عمل يصب في صالح الشعب والقضية الجنوبية ، منوهاً إلى اهمية العمل التنظيمي المؤسسي للمجلس والمترتب على كافة المراكز داعيهم الى عمل قاعدة بيانات متكاملة للمركز في اسرع وقت داعياً الجميع الى اخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من وباء فايروس كورونا المحدق بمجتمعنا من جميع النواحي وتوعية المواطنين في هذا المركز عبر توزيع البروشورات والارشادات المقدمة من المجلس الانتقالي الجنوبي حفاظاً على سلامتهم .

واستمعت قيادة المجلس الى شرحاً مفصل عن المشاكل والمعوقات التي تعانيها المنطقة واهمها عدم توفر وحدة صحية في المنطقة وعدم توفر معلمين والعديد من المشاكل حيث أكدت لهم قيادة المجلس رفعها ومتابعتها مع قيادة المجلس بالمحافظة .

وتم قرأه أعضاء المركز وتزكية الهيئة الإدارية وتوزيع المهام على المركز كالتالي :

صالح احمد صالح باقطمي رئيساً للمركز

احمد محمد احمد باقطمي نائباً

حسن محمدعوض باقطمي المسؤول التنظيمي

مهدي سالم الكدح مسؤول حل النزاعات والشئون الاجتماعية

علي سالم أحمد الذيب باقطمي مسؤول فريق التكافل والمبادرات الجماهرية

ناصر صالح مهدي الصاعري مسؤول التثقيف والارشاد الوطني

يوسف طالب علي باقطمي مسؤول فريق الخدمات

عمرعبدالله عمر لسيو د باقطمي مسؤول فريق الرصد والانتهاكات

وفي ختام الحفل بارك الحضور الثقة لقيادة المركز مؤكدين وقوفهم وتأييدهم للمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي مبدين استعدادهم التام لتقديم كل ما يمكن لخدمة الوطن والحفاظ على مكتسباته والسير على خطى الشهداء والجرحى حتى تحقيق الهدف الأسمى والمتمثل باستعادة دولة الجنوب العربي .

حضر التدشين مدير الادارة القانونية يسلم باكركر ومدير الإدارة التنظيمية عبدالسلام البريكي ومدير إدارة الشهداء والجرحى صالح باديان ومدير الإدارة الإعلامية محمد الربح وأعضاء القيادة المحلية بالمديرية احمد الميدعي ومحمد الكويتي وعوض الفانوص .