المندب نيوز

انتقالي يبعث يدشن الحملة التوعوية للتعريف بوباء كورونا

5 أبريل، 2020
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انتقالي يبعث يدشن الحملة التوعوية للتعريف بوباء كورونا

يبعث (المندب نيوز)خاص

دشن رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية يبعث، محافظة حضرموت،  عبدالله خميس المشجري، ونائبه يحيى عمر بلبحيث، بمركز المديرية، السبت،  الحملة التوعوية التثقيفية للتعريف بوباء كورونا وكيفية الوقاية منه والحد من انتشاره.

 وأوضح رئيس القيادة في فعالية تدشين الحملة، أن الحملة هدفها نشر الوعي المجتمي لدى أبناء المديرية، وستشمل مختلف مناطق وقرى المديرية.

وأشار المشجري إلى الحملة سينفذها متطوعون شباب، وستتضمن توزيع مطويات ومنشورات على السكان، وشرح لهم كيفية انتقال الوباء، وأهمية النظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي كوسيلتين فعالتين للوقاية من هذا الوباء العالمي الخطير .

وعقب انتهاء فعالية التدشين التي حضرها أعضاء الهيئة التنفيذية، انطلقت مباشرة الفرق الإعلامية المكلفة بالتوعية لتنفيذ المهمة في مختلق قرى المديرية.

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