انتقاماً من والد زوجها.. الحوثيون يقتلون امرأة وسط اليمن

أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية على ارتكاب جريمة بشعة في محافظة البيضاء، وسط اليمن، بحق امرأة انتقاماً من والد زوجها بعد أن عجزت عن اعتقاله.

وأفاد سكان محليون لـ”العربية.نت” أن “مجموعة من ميليشيات الحوثي الانقلابية حاصرت، الاثنين، منزل حسين محمد الأصبحي بمنطقة أصبح في مديرية الطفة بهدف اعتقاله”.

وأشاروا الى أن الأصبحي رفض تسليم نفسه، فعززت الميليشيات الحوثية عناصرها بعربة مدرعة وعدد من الأطقم لاقتحام المنزل قبل أن يتمكن الرجل من الفرار.

وأوضحوا أن الميليشيات اقتحمت المنزل عقب مغادرة مالكه وتوقف إطلاق النار، وقامت بتفتيش المنزل ولم تجد سوى زوجة الابن وتدعى جهاد أحمد الأصبحي، فقامت بإطلاق الرصاص عليها حتى أردتها قتيلة على الفور.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من مقتل إمام مسجد في منطقة العقلة بمديرية الصومعة، محافظة البيضاء، بقذيفة حوثية استهدفت المسجد أثناء صلاة الظهر.

وأكدت مصادر محلية أن الحاج موسى عمر العامري، قتل أثناء ذهابه لأداء صلاة الظهر بعد إصابته، خلال استهداف ميليشيات الحوثي مسجد قرية “المصبانة”، في منطقة العقلة، والذي يعمل فيه العامري إمامًا ومؤذنًا.