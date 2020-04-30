انتهاء مراسم تسليم وتسلم قيادة الأول مشاة بحري في سقطرى

المشهد العربي – سقطرى:

انتهت مراسم تسليم وتسلم قيادة اللواء الأول مشاة بحري في سقطرى، بين القائد الجديد العقيد عبدالله أحمد دمن كنزهر، والقائم بأعمال قائد اللواء السابق العميد ناصر قيس.

أشرف لجنة مشكلة من قيادات بارزة في القوات المسلحة الجنوبية على عملية بين القائدين كنزهر وقيس.

واستقبل جنود اللواء الأول مشاة قرار تعيين العقيد كنزهر، بارتياح واسع، بعد إعلان جميع أفرع اللواء الولاء للقوات المسلحة الجنوبية، برئاسة عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.