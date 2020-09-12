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انخفاض جديد لأسعار الذهب في الأسواق المحلية لهذا اليوم

عدن تايم / متابعات



فيما يلي نقدم لكم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:



الوحدة ريال يمني دولار أمريكي



الذهب عيار 24 762. 50 ريالًا 62.67 $



الذهب عيار 22 46.534 ريالًا 57.45$



الذهب عيار 21 44.420 ريالات 54.84$



الذهب عيار 18 38.070 ريالاً 47.00 $



أوقية الذهب 1.578.690 ريالاً 1949$























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