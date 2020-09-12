عدن تايم
انخفاض جديد لأسعار الذهب في الأسواق المحلية لهذا اليوم
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انخفاض جديد لأسعار الذهب في الأسواق المحلية لهذا اليوم
السبت – 12 سبتمبر 2020 – الساعة 01:49 م
عدن تايم / متابعات
فيما يلي نقدم لكم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:
الوحدة ريال يمني دولار أمريكي
الذهب عيار 24 762. 50 ريالًا 62.67 $
الذهب عيار 22 46.534 ريالًا 57.45$
الذهب عيار 21 44.420 ريالات 54.84$
الذهب عيار 18 38.070 ريالاً 47.00 $
أوقية الذهب 1.578.690 ريالاً 1949$
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