عدن تايم

انخفاض جديد لأسعار الذهب في الأسواق المحلية لهذا اليوم

12 سبتمبر، 2020
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اخبار وتقارير



انخفاض جديد لأسعار الذهب في الأسواق المحلية لهذا اليوم

السبت – 12 سبتمبر 2020 – الساعة 01:49 م

عدن تايم / متابعات


فيما يلي نقدم لكم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:
 
 الوحدة                 ريال يمني                          دولار أمريكي
 
 الذهب عيار 24    762. 50 ريالًا                        62.67 $
 
 الذهب عيار 22             46.534 ريالًا                   57.45$
 
 الذهب عيار 21          44.420 ريالات                   54.84$
 
 الذهب عيار 18          38.070 ريالاً                     47.00 $
 
 أوقية الذهب       1.578.690    ريالاً                      1949$









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