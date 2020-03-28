انخفاض طفيف في أسعار الذهب بالأسواق اليمنية اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب في اليمن، صباح اليوم السبت، انخفاضا طفيفا في الأسواق، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

الوحدة ريال يمني دولار أمريكي

الذهب عيار 24 221. 34 ريالًا 51.85 $

الذهب عيار 22 31.369 ريالًا 47.53$

الذهب عيار 21 29.944 ريالات 45.37 $

الذهب عيار 18 25.667 ريالاً 38.89$

أوقية الذهب 1.063.920 ريالاً 1612$