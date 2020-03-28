المشهد العربي

انخفاض طفيف في أسعار الذهب بالأسواق اليمنية اليوم السبت

28 مارس، 2020
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شهدت أسعار الذهب في اليمن، صباح اليوم السبت، انخفاضا طفيفا في الأسواق، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

 فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

 

 الوحدة                             ريال يمني                          دولار أمريكي

 

الذهب عيار 24       221. 34 ريالًا                        51.85 $

 

الذهب عيار 22              31.369 ريالًا                   47.53$

 

الذهب عيار 21            29.944 ريالات                   45.37 $

 

 الذهب عيار 18            25.667 ريالاً                     38.89$

 

أوقية الذهب       1.063.920   ريالاً                                1612$

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أسعار الذهب السبت اليمنية اليوم انخفاض بالأسواق طفيف في

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