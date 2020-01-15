المشهد العربي

انخفاض في درجات الحرارة..والصغرى بعدن 23

15 يناير، 2020
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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:

عدن (العظمى 28° – الصغرى 23°)

صنعاء (العظمى 21° – الصغرى 02°)

تعز (العظمى 24 ° – الصغرى 09°)

المكلا (العظمى 27° – الصغرى 15°)

الحديدة (العظمى 28° – الصغرى 23°)

سيئون (العظمى 24° – الصغرى 03°)

سقطرى (العظمى 29° – الصغرى 22°)

ذمار (العظمى 19° – الصغرى 03°)

الغيضة (العظمى30° – الصغرى 21°)

مأرب (العظمى 30° – الصغرى 13°)

صعدة (العظمى 21° – الصغرى 0°)

المحويت (العظمى 23° – الصغرى 13°)

عمران (العظمى 17° – الصغرى 03°)

الجوف (العظمى 30° – الصغرى 12°)

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