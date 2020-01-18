المشهد اليمني

اندلاع اشتباكات داخل معسكر تابع للانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين 

18 يناير، 2020
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المشهد اليمني

قالت مصادر محلية، إن اشتباكات اندلعت، الجمعة، داخل إحدى معسكرات “الحزام الأمني” التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين (جنوبي اليمن).

ووفق المصادر، فقد قُتل جندي في قوات الحزام الأمني، بتبادل لإطلاق النار مع جنود آخرين يحرسون لجنة صرف المرتبات في مدينة جعار مركز مديرية خنفر غربي أبين.

وأضافت المصادر، إن عناصر في الحزام الأمني تشاجروا مع جنودا يتولون مهمة تأمين لجنة عسكرية من المنطقة العسكرية الثالثة تقوم بصرف مرتبات القوات المحلية المدعومة من الإمارات، قبل ان يتطور الخلاف إلى اشتباك بالرصاص أدى إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين.

وذكرت المصادر، إن الحادثة وقعت داخل معسكر 7 أكتوبر وهو المقر الرئيسي لقوات الحزام الأمني في محافظة أبين.

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