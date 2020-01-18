اندلاع اشتباكات عنيفة بين مسلحين بالممدارة شرقي عدن

وقعت في متأخر من مساء الجمعة، اشتباكات عنيفة بين مسلحين في محيط مركز المنار، بمنطقة الممدارة، شرق العاصمة المؤقتة عدن.

وقال شهود عيان، إن الاشتباكات مستمرة، في محيط مناطق سكينة، وسط تبادل الأعيرة النارية بشكل متقطع، بأسلحة خفيفة.

وأثارت الاشتباكات المسلحة، حالة من الهلع والخوف بين المواطنين في المنطقة، بينما لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.

وذكر الشهود أن الأجهزة الأمنية لم تتدخل لوقف هذه الاشتباكات وضبط المسلحين فيما لم ترد أنباء حول الأسباب خلف تلك الاشتباكات.