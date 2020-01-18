4 مايو

انسحاب كتيبتين من القوات الجنوبية في ابين

19 يناير، 2020
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من اصيل السقلدي :

تواصل القوات الجنوبية انسحابها من مواقعها في محافظة ابين تنفيذاً لما تضمنته مصفوفة اتفاق الرياض وبحسب الجدول الزمني الذي حددته اللجنة المشرفة على انسحاب القوات .

وقال قائد العمليات المشتركة للقوات الجنوبية في محافطة ابين العميد الركن ناصر سالم ابو ايمن ان كتيبة من اللواء الأول مشاة وكتيبة من اللواء الثالث صاعقة التابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي انسحبت اليوم السبت من مواقعها في منطقة الشيخ سالم بمحافظة ابين .

وأضاف العميد ابو ايمن ان القوات الجنوبية تنفذ الانسحاب بحسب الفترة الزمنية التي حددتها اللجنة المشرفة على تنفيذ ما تضمنته مصفوفة اتفاق الرياض .

ويعتبر هذا اليوم الرابع التي تقوم فيه القوات الجنوبية بالأنسحاب من مواقعها في وادي حسان ومنطقة الشيخ سالم بمحافظة ابين تنفيذاً لاتفاق الرياض

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