انطلاق حملة تطوعية لدعم وحماية الكوادر الطبية بعدن

تداعى عدد من الأطباء والإعلاميين لتنظيم حملة تطوعية لتقديم الدعم المادي والمعنوي للأطباء العاملين في مواجهة جائحة كورونا تحت شعار حملة حمايه الكوادر.

وتشمل الحملة أطباء وصيادلة في العاصمة عدن كما تشمل كل الخيرين ومن يرغب بتقديم تقديم العون كلا” حسب استطاعته لايصالها للكوادر الصحية في خطوط المواجهة الاولي.

وتشكلت منسقية الحملة من كل

الدكتور مراد الداعري770182316

د محمد احمد ناصر771796901

د وسيم يسلم احمد سند الكلدي 733960892

د ايناس العنتري 799818318

د أبو بكر باعباد 777779690

د عادل الحاج 733325418

محمد عبد الرحمن فضل 772827911

الأستاذ منصور صالح

د / اديب الشاطري

وأهابت لجنة المنسقية بالجميع بالمشاركة في الحملة ومساندة جهودها دعماً للكوادر الطبية وتحفيزها على القيام بدورها الانساني في هذا الظرف الاستثنائي.