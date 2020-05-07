عدن تايم

انطلاق حملة تطوعية لدعم وحماية الكوادر الطبية بعدن

8 مايو، 2020
0

تداعى عدد من الأطباء والإعلاميين لتنظيم حملة تطوعية لتقديم الدعم المادي والمعنوي للأطباء العاملين في مواجهة جائحة كورونا تحت شعار حملة حمايه الكوادر.

وتشمل الحملة أطباء وصيادلة في العاصمة عدن كما تشمل كل الخيرين ومن يرغب بتقديم تقديم العون كلا” حسب استطاعته لايصالها للكوادر الصحية في خطوط المواجهة الاولي.
وتشكلت منسقية الحملة من كل
الدكتور مراد الداعري770182316
د محمد احمد ناصر771796901
د وسيم يسلم احمد سند الكلدي 733960892
د ايناس العنتري 799818318
د أبو بكر باعباد 777779690
د عادل الحاج 733325418

محمد عبد الرحمن فضل 772827911
الأستاذ منصور صالح
د / اديب الشاطري

وأهابت لجنة المنسقية بالجميع بالمشاركة في الحملة ومساندة جهودها دعماً للكوادر الطبية وتحفيزها على القيام بدورها الانساني في هذا الظرف الاستثنائي.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الطبية الكوادر انطلاق بعدن تطوعية حملة لدعم وحماية

إقرا أيضا

Photo of ارتفاع اسعار المواشي واللحوم ومشتقاتها اليوم في عدن

ارتفاع اسعار المواشي واللحوم ومشتقاتها اليوم في عدن

8 مايو، 2020
Photo of ميلشيا الاخوان تواصل استفزاز الجنوبيين في وادي حضرموت…"الوحدة أو الموت" !

ميلشيا الاخوان تواصل استفزاز الجنوبيين في وادي حضرموت…"الوحدة أو الموت" !

8 مايو، 2020
Photo of حملة رش لمكافحة البعوض في مديرية البريقة بعدن

حملة رش لمكافحة البعوض في مديرية البريقة بعدن

7 مايو، 2020
Photo of الخنبشي يوجه بن بريك بدفع رواتب موقوفة لهيئة حكومية لتواصل مهامها السيادية

الخنبشي يوجه بن بريك بدفع رواتب موقوفة لهيئة حكومية لتواصل مهامها السيادية

7 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق