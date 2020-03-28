انطلاق حملة (لازم نخاف على بعض) للتوعية بمخاطر “كورونا” المهرة



انطلقت يوم أمس الخميس بمدينة الغيضة فعاليات حملة (لازم نخاف على بعض) التي ينفذها أعضاء برلمان شباب اليمن بمحافظة المهرة بتكليف من رئاسة البرلمان تحت إشراف ورعاية اتحاد شباب العرب للإبداع والابتكار وبالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان بالمحافظة للتوعية بخطورة فيروس كورونا وطرق الوقاية.

وفي فعالية التدشين أشار مدير عام مكتب الصحة د. عوض مبارك سعد إلى أهمية الحملة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة فيروس كورونا وطرق الوقاية.

فيما أكد رئيس الحملة الأستاذ محمد أحمد سالم مهومد عضو برلمان شباب اليمن – نائب الناطق الرسمي للبرلمان ، بأن الحملة ستشمل مدينة الغيضة وعموم المديريات ومن خلالها سيتم توزيع أوراق وملصقات توعوية وبروشورات وكمامات عبر نزول الشباب العاملين إلى الشوارع والأماكن العامة المزدحمة بالناس ضمن الإجراءات الأحترازية لمواجهة الفيروس والتعريف بمخاطره وطرق ومنع تفشيه من خلال تعزيز الوعي الصحي للمواطنين ، منوهاً بأن الوباء خطير وليس له علاج حاليا لمكافحته أو السيطرة عليه غير رفع مستوى الوعي المجتمعي.

وأشاد مهومد بدور مكتب الصحة والسكان في تجاوله ودعمه للحملة سعيا لإنجاحها وتحقيق أهدافها، مناشدا الخيرين من أبناء المحافظة إلى مناصرة الحملة ودعم جهود الشباب ومد يد العون لهم.

حضر تدشين الحملة نائب مدير عام مكتب الصحة والسكان لشؤون الرعاية الأولية د. مبارك مزيون وعدد من المسؤولين.