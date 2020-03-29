انطلاق حملة نظافة وتجهيز محجر صحي بالضالع

الضالع(المندب نيوز)خاص

انطلقت ، صباح اليوم ، حملة نظافة واسعة بمحافظة الضالع ، لرفع المخلفات وتراكم القمامات من شوارع المدينة والحارات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الأولية للوقاية من وباء فيروس كورونا.

وعقب حملة النظافة المستمرة ،سينفذ فريق الرش والتعقيم رش الشوارع والحارات والمرافق الحكومية والمستشفيات والمراكز الصحية والأماكن العامة.

هذا وكان مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد عبدالله الدبش قد اتخذ إجراءات احترازية وشكل فرق استجابة وغرف طوارئ وفرق التوعية الميدانية وتوفير مضخات الرش وتجهيز سيارات إسعاف ومواد نظافة للوقاية من الفيروس.

إلى جانب ذلك قام رئيس المجلس الانتقالي العميد مهدي والاستاذ نبيل العفيف وكيل اول محافظة الضالع بافتتاح وتجهيز محجر صحي في المحافظة ، وذلك من ضمن الاجراءات الاحترازية المتخذة في حال إنتشار هذا الوباء في المحافظة لاسمح الله.

أشرف على حملة النظافة كلا من العميد عبدالله مهدي سعيد ، رئيس المجلس الانتقالي والأستاذ نبيل العفيف ، وكيل أول محافظة الضالع ومدير عام المالية محمد عبدالله البيدحي ، وأحمد حرمل مدير الخدمة المدنية ومحسن علي سنان ، مدير عام الثقافة ومطلق المعكر ،رئيس دائرة الشباب بالمحافظة وعلي العود رئيس الهيئة الإدارية.

الجدير بالذكر أن قيادتي السلطة المحلية والمجلس الانتقالي في المحافظة تبذلان جهود كبيرة وجبارة للوقاية من فيروس كورونا .