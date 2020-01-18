نيوز يمن

انعدام الدقيق يغلق أفران ومخابز الحديدة ويُنذر بحدوث مجاعة

18 يناير، 2020
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@ الحديدة، نيوزيمن، أنور الشريف:
الحديدة

2020-01-18 10:05:51

أغلقت أغلب المخابز أبوابها، الجمعة، في الحديدة، نتيجة عدم توافر مادة الدقيق، مما يهدد بحدوث مجاعة غير مسبوقة في المحافظة.

وأفاد أحد سكان الحديدة نيوزيمن، أن الخبز والروتي انعدام تماما نتيجة إغلاق أغلب الأفران أبوابها بسبب انعدام مادة الدقيق.

وقال، إن أسعار الدقيق شهدت ارتفاعا غير عادي خلال الأيام الماضية، نتيجة تضاؤل الكميات المعروضة في الأسواق بعد توقف مطاحن الدقيق وصوامع الغلال عن العمل.

وأوضح، أن مطاحن الدقيق وصوامع الغلال عجزت عن دفع مرتبات موظفيها، بعدما منعت مليشيات الحوثي تداول العملة النقدية الجديدة.

وأكد أن الإجراء الحوثي غير القانوني تسبب في ركود اقتصادي وتفشي البطالة، وكذا توقف القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما ينذر بحدوث كارثة إنسانية ومجاعة تشمل كافة مناطق ومديريات الحديدة.

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