انعقاد أجتماع طارئ لمواجهة فيروس كورونا بمديرية الروضة بشبوة
عقد صباح اليوم الخميس بمكتب الصحة و السكان بمديرية الروضة بمحافظة شبوة أجتماع طارئ برئاسة مدير عام مديرية الروضة الأستاذ عاتق سعيد بن حبتور و ذلك للاستعداد و مواجهة فيروس كورونا .
في الإجتماع الذي دعاء له مكتب الصحة في المديرية تحدث الاخ/منصور علي بن لحاج مدير مكتب الصحة معبرا عن شكره لتجاوب الجميع و الحضور للاجتماع .
و قال الكل يعلم بالظروف التي يمر بها العالم اليوم بتفشي فيروس كورونا و نحن بحاجة لتكاتف كل الجهات بالمديرية لمواجهة هذا الفيروس الخطير الذي فتك بالكثير في عدة دول .
و شدد على ضرورة تجهيز مكان حجر في المديرية و توفير كافة الاحتياجات لمركز الحجر حتى نستطيع مواجهة هذا الوباء حسب إمكانيات المديرية .
و أشار مدير عام المديرية الاستاذ /عاتق سعيد بن حبتور إلى أهمية دور التوعية و الإرشاد و الجانب الإعلامي حتى تصل الرسالة لكل قرية و منزل .
و دعاء بن حبتور كافة منظمات المجتمع المدني و الأيادي البيضاء في المديرية للتعاون مع السلطة المحلية لمواجهة فيروس كورونا .
و أضاف لا تزال اليمن خالية من الوباء و لكن علينا أن نستبق الأحداث و نعد العدة لأي طارئ يحدث لا سمح الله كون المريض لا تظهر عليه علامات المرض إلا بعد مرور أكثر من عشرة أيام و بلادنا لا تزال مفتوحة و نخشى أن يصل الوباء و الاحتياط واجب على الجميع .
و أشاد بالمجتمع في المديرية بأنه مجتمع واعي و مثقف و مؤهل لمواجهة هذا الفيروس .
مطالبا الجميع الوقوف يدا واحدة لمواجهة هذا الفيروس .
و تحدث في الإجتماع الاخ/علي أحمد الجيلاني رئيس اللجنة الأهلية بمدينة الروضة قائلا علينا العمل كفريق واحد لإنجاح خطة المديرية لمواجهة فيروس كورونا .
و أضاف نحن في اللجنة الأهلية سوف نكون إلى جانبكم و عليكم الرفع لنا بالمستلزمات المطلوبة لرفعها الى الأيادي البيضاء في الداخل و الخارج لدعم أهلنا في المديرية و نحن نخشى قدوم نازلة كبيرة علينا.
و شدد إلى ضرورة توفير سيارة إسعاف في المديرية .
و أقر في الإجتماع على سرعة عرض احتياجات الصحة على مكتب الصحة بالمحافظة .
توفير موقع الحجر في مستشفى الروضة كخطوة استباقية و البحث عن موقع أخر ليكون بعيدا عن المشفى .
سرعة تجهيز موقع الحجر وفق الإمكانيات المتاحة على أن يكون يوم السبت القادم 28 مارس جاهزا .
أخذ الحيطة و الحذر و منع التجمعات في الأماكن العامة .
تشكيل لجان طوعية من الشباب و النشطين و الاعلامين لمواجهة هذا الفيروس .
و خرج الاجتماع بعدة مخرجات منها :
أولا :تشكيل غرفة عمليات في المديرية و التواصل على الأرقام الآتية في عاصمة المديرية.
771821042
777263166
771873178
إضافة إلى التواصل مع مسؤولي المراكز و الوحدات الصحية كلا في منطقته .
ثانيا: تشكيل لجنة إعلامية تتكون من الأخوة :
أحمد صالح كبران منسق التثقيف و الإعلام الصحي .
بشير عبدالخالق زعبل منسق الترصد الوبائي بالمديرية .
عبدالسلام بن سماء ممثل السلطة المحلية .
عبدالله سعيد فهيد مدير مستشفى الروضة
زهير الجيلاني مدير مكتب الأوقاف بالمديرية .
مروان سليمان كبران ممثل مكتب التربية و التعليم .
ثالثا :
يكلف يكلف منسق الترصد الوبائي و مدير مستشفى الروضة بسرعة تجهيز و تأثيث موقع الحجر الصحي و رفع تقرير عن ذلك في موعد أقصاه يوم الأحد القادم 29 مارس .
رابعا : تشكيل لجنة للدعم و التنسيق مع منظمات المجتمع المدني برئاسة الأخ علي أحمد الجيلاني رئيس اللجنة الأهلية و عضوية كلا من الاخوة :
عبدالكريم علي القباص
أحمد علي الحضرمي
المهندس محمد ناصر بن حبتور
د.علي عبدالله حيمد .
عمر مذيب مسلم .
انور علي بن لحسن
حسين عبدالله الشيخ .
ماجد عبدالله لصور .
خامسا:
إقامة حملة توعية و تثقيف موحده في كافة مناطق المديرية لتوعية الأهالي بمكبرات الصوت حتى تصل حملة التثقيف لكل منزل و العامية .