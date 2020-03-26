انعقاد أجتماع طارئ لمواجهة فيروس كورونا بمديرية الروضة بشبوة 





عقد صباح اليوم الخميس بمكتب الصحة و السكان بمديرية الروضة بمحافظة شبوة أجتماع طارئ برئاسة مدير عام مديرية الروضة الأستاذ عاتق سعيد بن حبتور و ذلك للاستعداد و مواجهة فيروس كورونا .

في الإجتماع الذي دعاء له مكتب الصحة في المديرية تحدث الاخ/منصور علي بن لحاج مدير مكتب الصحة معبرا عن شكره لتجاوب الجميع و الحضور للاجتماع .

و قال الكل يعلم بالظروف التي يمر بها العالم اليوم بتفشي فيروس كورونا و نحن بحاجة لتكاتف كل الجهات بالمديرية لمواجهة هذا الفيروس الخطير الذي فتك بالكثير في عدة دول .

و شدد على ضرورة تجهيز مكان حجر في المديرية و توفير كافة الاحتياجات لمركز الحجر حتى نستطيع مواجهة هذا الوباء حسب إمكانيات المديرية .

و أشار مدير عام المديرية الاستاذ /عاتق سعيد بن حبتور إلى أهمية دور التوعية و الإرشاد و الجانب الإعلامي حتى تصل الرسالة لكل قرية و منزل .

و دعاء بن حبتور كافة منظمات المجتمع المدني و الأيادي البيضاء في المديرية للتعاون مع السلطة المحلية لمواجهة فيروس كورونا .

و أضاف لا تزال اليمن خالية من الوباء و لكن علينا أن نستبق الأحداث و نعد العدة لأي طارئ يحدث لا سمح الله كون المريض لا تظهر عليه علامات المرض إلا بعد مرور أكثر من عشرة أيام و بلادنا لا تزال مفتوحة و نخشى أن يصل الوباء و الاحتياط واجب على الجميع .

و أشاد بالمجتمع في المديرية بأنه مجتمع واعي و مثقف و مؤهل لمواجهة هذا الفيروس .

مطالبا الجميع الوقوف يدا واحدة لمواجهة هذا الفيروس .

و تحدث في الإجتماع الاخ/علي أحمد الجيلاني رئيس اللجنة الأهلية بمدينة الروضة قائلا علينا العمل كفريق واحد لإنجاح خطة المديرية لمواجهة فيروس كورونا .

و أضاف نحن في اللجنة الأهلية سوف نكون إلى جانبكم و عليكم الرفع لنا بالمستلزمات المطلوبة لرفعها الى الأيادي البيضاء في الداخل و الخارج لدعم أهلنا في المديرية و نحن نخشى قدوم نازلة كبيرة علينا.

و شدد إلى ضرورة توفير سيارة إسعاف في المديرية .

و أقر في الإجتماع على سرعة عرض احتياجات الصحة على مكتب الصحة بالمحافظة .

توفير موقع الحجر في مستشفى الروضة كخطوة استباقية و البحث عن موقع أخر ليكون بعيدا عن المشفى .

سرعة تجهيز موقع الحجر وفق الإمكانيات المتاحة على أن يكون يوم السبت القادم 28 مارس جاهزا .

أخذ الحيطة و الحذر و منع التجمعات في الأماكن العامة .

تشكيل لجان طوعية من الشباب و النشطين و الاعلامين لمواجهة هذا الفيروس .

و خرج الاجتماع بعدة مخرجات منها :

أولا :تشكيل غرفة عمليات في المديرية و التواصل على الأرقام الآتية في عاصمة المديرية.

771821042

777263166

771873178

إضافة إلى التواصل مع مسؤولي المراكز و الوحدات الصحية كلا في منطقته .

ثانيا: تشكيل لجنة إعلامية تتكون من الأخوة :

أحمد صالح كبران منسق التثقيف و الإعلام الصحي .

بشير عبدالخالق زعبل منسق الترصد الوبائي بالمديرية .

عبدالسلام بن سماء ممثل السلطة المحلية .

عبدالله سعيد فهيد مدير مستشفى الروضة

زهير الجيلاني مدير مكتب الأوقاف بالمديرية .

مروان سليمان كبران ممثل مكتب التربية و التعليم .

ثالثا :

يكلف يكلف منسق الترصد الوبائي و مدير مستشفى الروضة بسرعة تجهيز و تأثيث موقع الحجر الصحي و رفع تقرير عن ذلك في موعد أقصاه يوم الأحد القادم 29 مارس .

رابعا : تشكيل لجنة للدعم و التنسيق مع منظمات المجتمع المدني برئاسة الأخ علي أحمد الجيلاني رئيس اللجنة الأهلية و عضوية كلا من الاخوة :

عبدالكريم علي القباص

أحمد علي الحضرمي

المهندس محمد ناصر بن حبتور

د.علي عبدالله حيمد .

عمر مذيب مسلم .

انور علي بن لحسن

حسين عبدالله الشيخ .

ماجد عبدالله لصور .

خامسا:

إقامة حملة توعية و تثقيف موحده في كافة مناطق المديرية لتوعية الأهالي بمكبرات الصوت حتى تصل حملة التثقيف لكل منزل و العامية .