انعقاد اجتماع بمكتب الشؤون الاجتماعية بساحل حضرموت مع ممثلي من الشركات وعمال النقابات العمالية بالمحافظة

المكلا(المندب نيوز )خاص

في إطار العلاقة التبادلية القائمة على التفاعل الإيجابي بين مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية وجميع مكاتب الهيئات والنقابات العمالية بالمحافظة، عقد مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحضرموت الساحل اجتماعه الموسع الذي ضم قيادة مكتب الشؤون الاجتماعية والامين العام لاتحاد عمال نقابات محافظة حضرموت وعدد من ممثلي عمال الشركات العامله من الباطن في المسيله.

واستهل اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها نائب مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الاستاذ احمد باضروس ، رحب من خلالها بالاخوة الحاضرين ، مؤكداً من خلالها على اهمية وضع تصور كامل حول حيثيات وطرق العمل بين الشركات العماليه في اطار الاتفاقيات ولوائح العمل المبرمه بين الجانبين .

وناقش الاجتماع الكثير من الروئ والافكار الهامة والتي تهدف الى ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين الاطراف الموجوده ، حيث تم الاطلاع ومناقشة مطالب العاملين بالشركات والمؤسسات الموجوده والمطالبين بتحسين اوضاعهم المعيشيه وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر المختلفة للخروج بالحلول المجدية والتي ترضي جميع الاطراف.

وفي نهاية اللقاءات المنعقدة عبر الحاضرون عن مدى شكرهم وامتنانهم بحفاوة الضيافة والاستقبال، مبينين بالغ سعادتهم بما شاهدوه من حرص واهتمام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل على متابعاته الحثيثه لقضايا العمل بالمحافظة ومحاولة حلها وفقاً للاطر واللوائح القانونية المتبعة.

حضر اللقاء كلاً من الاستاذ عمر سالم باوزير مدير إدارة التفتيش بمكتب الشؤون والاستاذ سالم عمر بن مخاشن الامين العام لاتحاد عمال نقابات حضرموت ،والاستاذ فائق الجابري ممثل عمال شركة المروج ،والاستاذ سعيد فرج البحسني ممثل عمال شركة ديلون ،الاستاذ نادر الكسادي ممثلي عمال شركه مدرار ،والاستاذ حسين الجابري ممثل عمال الشركة