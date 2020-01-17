انعقاد الاجتماع السنوي لمشروع مياه الروضة بشبوة وإدارة المشروع تناشد المنظمات الدولية

عقد بعد عصر اليوم ألجمعه الاجتماع السنوي لمشروع مياه مدينة الروضة بمحافظة شبوة و الذي حضره إدارة المشروع و لجان المشروع و المهندسين وأعيان المنطقة .

حيث أفتح الأجتماع بكلمة مدير مشروع مياه الروضة الاستاذ /خالد بن عبداللاه الجيلاني الذي رحب بجميع الحاضرين الذين حضروا اللقاء و قال أن قلوبنا مفتوحة للجميع و المشروع منكم و إليكم و نحن حريصون على استمرارية المشروع كمشروع مياه أهلي .

و أضاف بفضل الله ثم بفضل جهود الأهالي و الداعمين فأن المشروع مستمر في تقديم خدماته للمواطنين خلال الأربعة و عشرين ساعة يوميا رغم التوسع العمراني في المدينه و الكثافة السكانية و التي تكاد تصل لقرابة 15 ألف نسمه .

و ناشد الاستاذ خالد بن عبداللاه الجيلاني السلطات المحلية في المديرية و المحافظة و المنظمات الدولية و المحلية إلى لفت النظر لمشروع مياه الروضة لحفر بئر و مدها بالطاقة الشمسيه كون المشروع بحاجة ماسه اليوم لحفر بئر كون المياه بدأت تقل أو تكاد غير صالحة للشرب في أبار أخرى .

مضيفا بأن الخزانات الحالية ليس كافية بسبب الكثافة السكانية و المشروع بحاجة لبناء خزان 1000 متر مكعب حتى تصل المياه للمواطنين بكل يسر و سهوله و على مدار الساعة .

ثم إلقاء الاخ/علي أحمد الجيلاني نائب مدير مشروع مياه الروضة التقرير السنوي للمشروع و الذي أوضح فيه ما تم إنجازه للمشروع خلال العام المنصرم و الذي كلف المشروع الكثير .

و أوضح في التقرير عدد من الصعوبات التي تواجه مشروع مياه الروضة منها رداءة عمل مقاول الشبكة المرحلة لأولى و عدم تسديد الكثير من المشتركين لفواتير المياه و تعرض بعض أقفال كبائن عدادات المشروع للكسر المتعمد من قبل المواطنيين إضافة لتجهل السلطة المحلية لمشروع مياه الروضة .

و أضاف أن المشروع اليوم بحاجة لتوسعة المرحلة الثالثة لشبكة المياه كون المدينة تشهد توسع عمراني منقطع النظير .

و نظرا لانخفاض تسعيرة الماء تقرر في أجتماع المجلس الإداري تعديل تسعيره الماء ابتداء من يناير 2020م.

و بعد ذلك قراء الأخ /عبدالعزيز سعيد الطمور محاسب مشروع مياه الروضة الحسابات الختامية للفصل الثالث و الأخير من العام المنصرم موضحا فيه أصول المشروع الثابتة و المخزون و رأس المال و المديونية .

و في ختام الأجتماع عبر الاستاذ خالد بن عبدللاه عن شكره لكافة الحاضرين لتلبية الدعوة و شكر كافة الداعمين للمشروع من أهل الخير .

و ناشد المنظمات الدولية و المحلية بدعم مشروع مياه الروضة كونه مشروع أهلي و يقدم خدماته لقرابة 15 ألف نسمة و يعاني المشروع من قلة الآبار و أرتفاع أسعار قطع الغيار و المحروقات مطالبا بمشروع طاقة شمسية لمشروع الروضة و بناء خزان 1000 متر مكعب و توسعة شبكة المياه و توفير مولد كهرباء 100 ك وات .

* من عبدالسلام بن سماء