انعقاد الدورة الانتخابیة للمؤتمر الوطنی لشعب الجنوب بمدیریة المعلا بعدن

تواصلا لبرنامج وجدول اعمال اللجنة الاشرافیة لانعقاد اعمال الدورة الانتخابیة بمدیریات محافظة عدن انعقدت الدورة الانتخابیة للمٶتمر الوطنی لشعب الجنوب بمدیریة المعلا بمحافظة عدن بحضور رٸیس اللجنة الاشرافیة الاستاذ/ ایمن محمد ناصر النواصری وناٸب رٸیس اللجنة الاشرافیة الاخ/ حسین احمد صعده .

وفی الاجتماع الانتخابی المنعقد صباح الیوم الاحد الموافق 20/ ابریل/2020م والذی رحب بالحاضرین خلال افتتاح کلمته الاکایمی بجامعة عدن والقیادی بالمٶتمر الوطنی لشعب الجنوب د. محمد علی ناصر الکازمی ناقلا لهم تحیات رٸیس الموتمر الوطنی لشعب الجنوب المناضل/ محمد علی احمد بانعقاد الدورة الانتخابیة بمدیریات محافظه عدن مستعرضا بذلک نبذة تعریفیة عن نشاءه الموتمر الوطنی لشعب الجنوب والادوار التی قام بها المناضل/ محمد علی احمد وصولا بذلک الی فترة الحرب الاخیرة لعام 2015م وما تمخض عنها للمرحله الراهنة .

کما اضاف الاخ/ نبیل محمد العبد مشرف مدیریة المعلا شرحا للهدف من انعقاد الدوره الانتخابیة المتمثل باعادة نشاط وتفعیل الموتمر الوطنی لشعب الجنوب بمدیریات محافظه عدن لما تقتضیه المرحله الراهنه منوها بانه بعد استكمال عقد المؤتمرات العامة فی مدیریات محافظه عدن سیعقد الموتمر العام للمحافظه والذی سیلیه انعقاد المٶتمر العام الثالث للمٶتمر الوطنی لشعب الجنوب في عدن بمشيئة الله بحضور المناضل محمد علی احمد

وخرج اجتماع الحاضرون علی توافق على، ممثلين المديرية للمحافظة وقيادة المديرية على،النحو الاتي :–

1– نبیل محمد العبد .رٸیس المؤتمر الوطنی لشعب الجنوب بمدیریة المعلا..

2– منی صالح علیوه ..ناٸب رٸیس الموتمر الوطنی لشعب الجنوب بمدیریة المعلا .

3– د. محمد علی ناصر الکازمی ..ممثلا للهیٸة التنفیذیة بمحافظة عدن.

4— الاستاذ/ احمد محسن محمد المشدلی ممثلا عن المديرية الى، رٸاسة المجلس الوطنی بمحافظة عدن .

5— مریم علی الشدادی …ممثلة للمراءه بمحافظة عدن .

6– بکیل محمد الاسدی .ممثل عن الشباب بمحافظة عدن .

کما اقر الاجتماع الانتخابی بتسمیة الدواٸر التالیة علی ان یقرها ویصادق علیها بالمٶتمر العام بالمحافظة:–

1– احمد سالم ملقاط …الداٸرة التنظیمیة .

2– محمد کمال باوزیر .. الداٸرة المالیة .

3– نبیل غالب .. الداٸرة الاعلامیة .

4– فرج محمد بازهیر ..الداٸرة الجماهیریة .

5– علی احمد صالح الصومعی .. الامن والدفاع .

6– هانی ناصر مهدی ..داٸرة المجتمع المدنی وحقوق الانسان .

7— مروی جمال الوحیشی.. داٸرة المراءة بالمدیریة..

8– امیر جمیل امیر محمد … داٸرة الشباب .

9– علي محمد علي ناصر..الرقابة والتفتیش ..

من/ارسلان السلیمانی