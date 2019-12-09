عدن الغد

انعقاد القمة النسوية الثانية بالعاصمة المؤقتة عدن(نسخة إضافية)

9 ديسمبر، 2019
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انعقاد القمة النسوية الثانية بالعاصمة المؤقتة عدن(نسخة إضافية)

بدأت اليوم بعدن اعمال القمة النسوية الثانية والتي تنظمها مؤسسة وجود للأمن الإنساني وبالتعاون مع إيبرت فريدريش – مكتب اليمن ، بالتزامن مع اليوم  العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. 
وأكدا رئيس مؤسسة وجود للأمن الإنساني مها عوض و الممثل  المقيم المحلي لمؤسسة إيبرت فريدريش محمود قياح ” أن القمة  النسوية والتي يشارك فيها العديد من التكتلات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني من مختلف المحافظات اليمنية – تهدف إلى تعزيز ودعم الحركة النسوية ودورها في القضايا الأساسية للسلام والأمن ، وتوسيع نطاق تأثيرها على مجمل الشؤون الوطنية   التي يجب معالجتها في اتفاق السلام والفترة الانتقالية وفق الأولويات المتعلقة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان للانتقال من صنع القرار الحصري إلى الشراكة ومن عدم المساواة إلى العدالة ومن الصراع إلى العنف إلى السلام المستدام. 
هذا ستناقش القمة على مدى يومين عدد من أوراق العمل المتعلقة  بالاجندة الوطنية للنساء والأمن والسلام والخطة الوطنية لتطبيق القرار الأممي ” 1325″  والقرارات المكملة له و المتعلقة بحقوق المرأة ، وكذلك بمسارات مفاوضات السلام الذي تتبناه الأمم المتحدة.
من< نبيل الجنيد /تصوير زكي اليوسفي:

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