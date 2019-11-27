انعقاد اللقاء الأول لمشرفي شؤون الطلاب لمدارس وثانويات مديرية صيرة للعام الدراسي 2019 -2020 .

عقد اللقاء الأول لمشرفي شؤون الطلاب لمدارس وثانويات مديرية صيرة للعام الدراسي 2019 -2020 .وخلال اللقاء الذي ترأسه رئيس قسم الإختبارات الاستاد هشام انور وبحضور الأستاد رائد طه مدير التربية والتعليم م/صيرة ومدير ادارة الإختبارات بالمحافظه عدن الاستاد ابوبكر مهدي والاستاذ صالح التميمي والاستاذة سميرة السلطان من ادارة الاختبارات بالمحافظة.. تم استعراض عدد من المحاور ذات الصلة باللقاء والنقاش مع مشرفي شؤون الطلاب بشكل مستفيض بالإضافة الى طرح عدد من التساؤلات الخاصة بالتعامل مع الكشوفات والملفات وكل مايتعلق بالعمل والتي شكلت محور نقاش واسع. وقد تحدث الاستاد ابوبكر مدير الإختبارات م/عدن الذي بدأ حديثه بالثناء والتقدير للجهود التي تبذل في مديرية صيرة ، واجاب عن جميع التساؤلات وحث الجميع على العمل والتدقيق الجيد. واختتم اللقاء من قبل الاستاذ هشام انور بعد تداول الحديث مع مشرفي شؤون الطلاب واعطاؤهم بعض الملاحظات الارشادية.