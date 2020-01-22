انعقاد المؤتمر التأسيسي لإنشاء فرع نادي القضاة الجنوبي بمحافظة أبين

برعاية رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور القاضي علي ناصر سالم انعقد صباح اليوم بقاعة نور بمديرية زنجبار عاصمة المحافظة المؤتمر التأسيسي لإنشاء فرع نادي القضاة الجنوبي بمحافظة أبين .

وتم بالتوافق انتخاب رئيسًا وأعضاء للمكتب التنفيذي وانتخاب المندوبين إلى المؤتمر العام للنادي بواقع مندوب عن كل خمسة من أعضاء السلطة القضائية.

وجاءت نتيجة انتخاب المكتب التنفيذي بالتوافق بين الأعضاء وفق ما أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات المكونة من عدد من القضاة الأجلاء برئاسة القاضي ناظم باوزير الأمين العام لنادي نقابات الجنوب وعضوية القاضي جمال سالم رئيس هيئة التفتيش القضائي قطاع النيابة والقاضي محمد الجنيد عضو الهيئة الإدارية لنادي نقابات الجنوب والقاضي أبوبكر عبدي عضو الهيئة الإدارية لنادي نقابات الجنوب وكانت كالتالى:

1- القاضي مرشد يسلم باعرفه رئيسًا الشئون المالية2-القاضي وليد قاسم أمينًا عامًا3- القاضي محمد علي محرم شئون الأعضاء4- القاضي فضل محمد حميد شئون الاعلام 5- القاضي عوض محمد هادي شئون التدريب والتأهيل

وانتخاب المندوبين للمؤتمر العام للنادي جاء كالتالي :

1-القاضي قيصر محمد العيدروس 2-القاضي أبوبكر الشقاع 3-القاضي ياسر سالم علوي4-القاضي ناجي اليهري5-القاضي عمر باهرمز6-القاضي داليا عبدالله سعيد 7-القاضي غالب بن غالب فريد8-القاضي محمد منصور عاطف9-القاضي جمال الباهزي10-القاضي مدين هادي حمود 11-القاضي فهمي عمر الحمومي 12-القاضي جاعم جوبان 13-القاضي شكري صالح فرج14-القاضي فهد عبدالله حاتم15-القاضي جمال عاطف

وبعد الإنتهاء من فعالية المؤتمر التأسيسي لإنشاء فرع نادي القضاة الجنوبي صرح رئيس النيابة العامة بمحافظة أبين القاضي أبوبكر الشقاع قائلًا : في البدء نهنئ القاضي مرشد باعرفه لنيله الثقة وانتخابه بالتوافق والاجماع رئيسًا للمكتب التنفيذي بنادي القضاة الجنوبي بمحافظة أبين، ونقدم شكرنا لمحافظ محافظة أبين اللواء ركن أبوبكر حسين سالم على تقديمه مبنى فخم كمقر للنيابة العامة، وتذليله لكافة المعوقات والمعضلات، ونثمن مواقفه المشجعة لأعمال النيابة العامة وإشادته المتواصلة لاعضاء النيابة الذين يضطلعون بمهامهم ويقومون بدور كبير في تحريك القضايا والمظالم لحفظ أمن المحافظة والمواطن، وما يشكلوه من درع و مصدر الطمأنينة لأفراد المجتمع .

وأردف الشقاع قائلًا : نقدم الشكر لمعالي النائب العام الدكتور علي الأعوش لاعادته للرواتب والعلاوات المنهوبة وتوظيف 29 موظفًا إداريًا وتأهيل 9 إداريين وتعيينهم مساعدي نيابة، اضافة إلى تأثيث مبنى النيابة .

وأضاف : كما نشكر نادي قضاة الجنوب وقيادته على نضاله المستمر لانتزاع حقوق القضاة..

واختتم تصريحه قائلًا :نتمنى أن يكون هذا المؤتمر التأسيسي لانشاء فرع نادي القضاة الجنوبي بمحافظة أبين قد حقق ما نصبوا إليه بإختيار القيادة الكفؤة لفرع أبين ليقدم كافة خدماته الممكنة وفقًا لأهدافه لكافة أعضاء السلطة القضائية المنتمين إليه ..

وأكد الرئيس المنتخب للمكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بمحافظة أبين القاضي مرشد باعرفه أن تأسيس هذا الفرع يأتي في إطار النظام الأساسي لنادي قضاة الجنوب من أجل متابعة حقوق منتسبي السلطة القضائية وأعضاء النيابة ونقل معاناة وهموم كل القضاة في المحافظة، آملًا أن يكون تأسيس نادي قضاة في أبين رافدًا جديدًا وتعزيزًا لدور ومكانة السلطة القضائية في الوطن ..



