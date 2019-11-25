انعقاد ورشة عمل بسيئون لتقييم تجربة الصف النموذجي بمدارس وادي حضرموت

عقدت بمدينة سيئون محافظة حضرموت ،اليوم ، ورشة عمل لتقييم تجربة الصف النموذجي ، وإقرار توصيات ورشة عمل اللغة العربية ومناقشة الاتجاهات العامة للأنشطة المدرسية بمدارس وادي حضرموت والتي نظمها مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء.



وناقش 50 مشارك من مديري إدارات التربية والتعليم بالمديريات ورؤساء الأقسام بالتربية ورؤساء أقسام الأنشطة بمدارس وادي حضرموت والصحراء ثلاثة محاور أساسية الأول عن تجربة انشاء الصف النموذجي قدمه مدير ادارة التوجيه التربوي عطاس أحمد العيدروس.



فيما استعرض رئيس قسم اللغة العربية بمكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء منير الجنيد في المحور الثاني توصيات ورشة عمل اللغة العربية ، فيما تطرق المحور الثالث والأخير الذي قدمه مدير ادارة الأنشطة بمكتب الوزارة فهمي العامري الى مناقشة الاتجاهات العامة للأنشطة المدرسية.



وفي افتتاح الورشة أوضح مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء الدكتور محمد فلهوم بأن فكرة إنشاء الصف النموذجي تعد تجربة فريدة في المجال التربوي لدورها في خلق التنافس بين الطلاب والطالبات مما يسهم في النهوض بالعملية التربوية والتعليمية.



